أدانت جامعة الدول العربية هجوم الحوثيين على أحد أبراج المركز المالي في الرياض، والذي أسفر عن إصابة 11 مدنياً، ووصفت الجماعة بـ«الميليشيا الإرهابية»، معتبرة الاعتداء انتهاكاً لسيادة السعودية وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.

وأكدت الجامعة، في بيان (الثلاثاء)، أن استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن الهجوم على أحد الأبراج المالية في العاصمة السعودية لا يشكل تهديداً لأمن المملكة فحسب، بل يعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية والمرافق الاقتصادية.

وحذرت الجامعة من النهج التصعيدي للحوثيين، داعية إلى موقف دولي حازم يضع حداً لهذه الانتهاكات ويحول دون اتساع دائرة التصعيد، في ظل انعكاسات الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي استهداف المنشآت الاقتصادية في الرياض في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع دائرة المواجهة الإقليمية، وسط تهديدات تطال البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية، بما يرفع من مخاطر التصعيد ويضع أمن المنطقة ومصالحها الاقتصادية أمام تحديات متزايدة.

وجددت جامعة الدول العربية تأكيد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الجامعة على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، في تأكيد على أن الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمس منظومة الأمن العربي بأكملها، وتتطلب موقفاً عربياً موحداً إزاء التهديدات التي تستهدف الدول والمنشآت المدنية.