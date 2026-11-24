رفع النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م، مؤكداً أنها تعكس نهجاً تنموياً يستند إلى التخطيط الاستراتيجي، ويوازن بين أولويات التنمية واستدامة المالية العامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح اليوسف أن العدالة ركيزة أصيلة للتنمية المستدامة، وأن النيابة العامة تواصل أداء رسالتها القضائية في تعزيز العدالة الجنائية، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة النظام والضمانات النظامية، وتطوير العمل النيابي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ بما يرفع كفاءة الأداء، ويعزز حماية المجتمع والثقة في البيئة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكّد اليوسف أن الميزانية تجسّد عناية القيادة الرشيدة بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، وتعزز كفاءة الإنفاق واستدامة المكتسبات الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.