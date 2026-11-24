أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي اليوم على أحد الأبراج في المركز المالي بمدينة الرياض، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين.

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان عن تعاطفها العميق مع المصابين وأسرهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل، مشيدةً بسرعة استجابة السلطات في المملكة والإجراءات التي اتخذتها لحماية الأرواح والممتلكات.

ونددت بهذه الاعتداءات الجبانة التي تعرض حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية للخطر، وتؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية وتقويض الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت باكستان تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات، مشددةً على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.