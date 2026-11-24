أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الآثم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، والذي أسفر عن إصابة أحد عشر شخصاً من المواطنين والمقيمين، معربة عن تمنيات مملكة البحرين للمصابين جميعاً بالشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت المدنية والاقتصادية يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية ولقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين وسلامتهم، وتصعيداً خطيراً يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعربت الوزارة عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مقدراتها الوطنية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ولحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وفقاً لقواعد القانون الدولي، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته كاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة.