أكّدت بريطانيا وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية والحكومة والشعب اليمني في مواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي، مشددةً على رفضها الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، أن ميليشيا الحوثي صعّدوا هجماتهم على البنية التحتية المدنية في المملكة، بالتزامن مع تجدد التصعيد داخل اليمن.

ودعت بريطانيا ميليشيا الحوثيين إلى وقف اعتداءاتهم على الفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، مؤكدةً دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.