تتجه أنظار المهتمين بالظواهر الفلكية وهواة التصوير الليلة إلى سماء منطقة جازان، لمتابعة ظهور القمر العملاق، في مشهد سماوي يتزامن مع اكتمال البدر واقتراب القمر من أقرب نقطة له في مداره حول الأرض، ما يجعله يبدو أكبر حجماً وأكثر سطوعاً مقارنة بأطوار البدر المعتادة.

ووفقاً للجمعية الفلكية بجدة، فإن اكتمال القمر بدراً عند الساعة 5:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على مسافة تقدر بنحو 361 ألف كيلومتر من الأرض، في ظاهرة تُعرف فلكياً باسم «القمر العملاق» (Supermoon)، وترتبط بتزامن طور البدر مع وجود القمر بالقرب من نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة في مداره إلى الأرض.

وتوفر البيئات الطبيعية المتنوعة في منطقة جازان، من سواحل البحر الأحمر إلى المرتفعات الجبلية، مشاهد متعددة لرصد الظاهرة وتوثيقها، لا سيما في المواقع المفتوحة التي تسمح برؤية الأفق بوضوح، وتمنح هواة التصوير فرصاً لالتقاط صور تجمع قرص القمر بالمعالم الطبيعية والعمرانية.

وتمنح الواجهة البحرية لمدينة جيزان، الممتدة على ساحل البحر الأحمر، فرصة لمتابعة شروق القمر فوق الأفق الشرقي، في مشهد تتداخل فيه انعكاسات الضوء على صفحة البحر مع ألوان الشفق، بما يوفر خلفية طبيعية لهواة التصوير الفلكي.

وفي جزر فرسان، تتخذ مشاهدة البدر طابعاً بصرياً مختلفاً، حيث تتسع المشاهد المفتوحة على البحر الأحمر، وتتداخل زرقة المياه مع الإضاءة القمرية، في مشهد يبرز الخصائص الطبيعية للجزر وتنوع تضاريسها الساحلية.

أما في المحافظات الجبلية، مثل فيفا والداير والريث، فتتيح المرتفعات والإطلالات الطبيعية المفتوحة زوايا متعددة لمشاهدة القمر وتوثيقه، خصوصاً عند ظهوره بالقرب من الأفق، حيث يمكن أن تتداخل صورته مع تضاريس الجبال ومدرجاتها الزراعية.