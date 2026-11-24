ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الاستنكار والتنديد، بالهجوم الغادر الذي شنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا الهجوم جريمة شنيعة واعتداء يكشف خطورة النهج الإرهابي لهذه الميليشيا واستهانتها بأرواح الأبرياء، مما يستوجب موقفاً دولياً حاسماً لمحاسبة هذه الميليشيا.

وجدد البديوي، التأكيد على أن دول مجلس التعاون تقف مع المملكة العربية السعودية وتدعمها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لصون سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأعرب عن صادق تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والاستقرار.