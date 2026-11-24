في حالات طبية نادرة يولد فيها توأمان ملتصقان جسدياً، تبدأ رحلة إنسانية لا تقتصر تحدياتها على التوأمين فحسب، بل تمتد إلى أسرهم التي تعيش معهم تفاصيل المعاناة، وتحمل في قلبها مخاوف المستقبل وما قد يواجهه أولادهم مع تقدم العمر، ومدى قدرتهما على ممارسة حياتهما باستقلالية وراحة، والتمتع بفرص متكافئة في التعليم والحياة والمجتمع، وبين هذه المخاوف وتطلعات الأسرة نحو مستقبل أكثر استقراراً، تبرز تجربة المملكة العربية السعودية في فصل التوائم الملتصقة بوصفها قصة أمل تتجاوز حدود الإنجاز الطبي؛ إذ استطاعت الكفاءات الطبية السعودية، بدعم من القيادة، أن تفتح أمام التوائم الملتصقة آفاقاً لحياة مستقلة، وأن تمنح أسرهم الطمأنينة والأمل.

وتتجسد هذه الجهود في البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أصبح على مدى أكثر من ثلاثة عقود نموذجاً إنسانياً وطبياً رائداً في التعامل مع هذه الحالات النادرة من خلال عمليات جراحية دقيقة يقودها نخبة من الكفاءات الطبية السعودية وتتكامل فيها خبرات مختلف التخصصات الطبية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم (24) نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتوائم الملتصقة بمبادرة من المملكة العربية السعودية تأكيداً على المكانة الدولية المرموقة للمملكة وحرصها الدائم على العناية بالصحة العامة، واهتمامها بالتوائم الملتصقة، وتعزيز اندماجهم الاجتماعي وتوفير الرعاية اللازمة لهم، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية.

ومنذ انطلاقته في ديسمبر 1990م اعتنى البرنامج بـ(161) حالة لتوائم ملتصقة من (31) دولة عبر (5) قارات، وأجرى (75) عملية فصل، في حصيلة تجسد امتداد الخبرة الطبية السعودية وتراكم إنجازاتها في هذا المجال الدقيق، وتترجم ما بذلته الفرق الطبية والجراحية من جهود في تقييم الحالات والتعامل مع تعقيداتها وصولاً إلى منح التوائم فرصة لحياة صحية مستقلة.

ولا تتوقف رسالة البرنامج عند إجراء العمليات الجراحية، بل تمتد لتشمل رعاية التوائم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى استكمالهم مراحل العلاج والتأهيل، إذ يتحمل البرنامج جميع نفقات عمليات الفصل والعلاج والتأهيل لما بعد الفصل، إلى جانب تكفله بمصاريف النقل واستضافة التوائم وذويهم داخل المملكة طوال فترة تواجدهم، في مبادرة إنسانية ترفع عن الأسر أعباء الرحلة العلاجية وتمنحها الطمأنينة.

ويقود الفريق الطبي والجراحي للبرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي أكد أن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة يمثل نموذجاً حياً للتميز والإنجاز الصحي في المملكة، وقدوة لأبناء وبنات الوطن الصاعدين، مشيراً إلى حرص البرنامج على إشراك الكوادر الطبية الشابة في عمليات الفصل؛ لتحفيزهم على مواصلة مسيرته واستدامة إنجازاته، وتعزيز خبراتهم في هذا المجال الطبي الدقيق، مثمناً ما يحظى به البرنامج من دعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- الذي أسهم في مواصلة البرنامج مسيرته الإنسانية والطبية وتحقيق أهدافه؛ ليظل واجهة مشرفة للمملكة ومصدر إلهام للأجيال القادمة من الكفاءات الوطنية.

وتتكامل هذه الجهود مع أدوار عدد من الجهات الوطنية؛ إذ تسهم وزارة الدفاع في نقل التوائم والإخلاء الطبي، فيما يتولى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تقديم العناية الطبية وإجراء عمليات التشخيص والفصل، إلى جانب دور وزارة الخارجية في تسهيل إجراءات وصول التوائم وذويهم إلى المملكة.

وامتد عطاء البرنامج إلى بناء شراكات علمية وبحثية دولية مع مؤسسات طبية وأكاديمية متخصصة، من بينها إمبريال كوليدج لندن، ومستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال في المملكة المتحدة؛ بهدف تبادل الخبرات وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة، وتطوير المعرفة الطبية المتعلقة بحالات التوائم الملتصقة.

وخصص مركز الملك سلمان للإغاثة موقعاً إلكترونياً للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، يتيح التعرف على أبرز إنجازاته ومراحله، عبر الرابط التالي: https://sctp.ksrelief.org/home/index.

وفي اليوم العالمي للتوائم الملتصقة لا تقف الأرقام عند حدود (161) حالة و(75) عملية فصل، بل تختصر قصصاً إنسانية لتوائم ملتصقة منحهم الاهتمام الطبي في المملكة فرصة لحياة مستقلة، وأسراً استعادت الأمل بعد رحلة من القلق والترقب؛ لتبقى تجربة المملكة في هذا المجال شاهداً على أن العمل الإنساني حين تسنده المعرفة الطبية والإرادة والدعم يمكن أن يصنع فارقاً يمتد أثره إلى حياة الإنسان ومستقبل أسرته.