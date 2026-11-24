رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م، مؤكداً أنها تجسّد ما توليه القيادة من عناية بالإنسان، وحرص على رفعة الوطن وازدهاره، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ أسس التنمية المستدامة؛ بما يحفظ المكتسبات الوطنية ويضمن استدامة أثرها للأجيال القادمة.

وأوضح الأحيدب أن ما تعكسه الميزانية من متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة التخطيط المالي يؤكد قدرة المملكة على مواصلة مسيرتها التنموية، وتعزيز تنافسيتها ومكانتها العالمية، مشيراً إلى أن ما يحظى به القضاء من دعم كريم وعناية مستمرة من القيادة يجسّد إيمانها بدوره المحوري في إرساء العدالة، وصون الحقوق، وترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية، ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

وأكد الأحيدب أن ديوان المظالم يواصل العمل على تطوير منظومته القضائية والمؤسسية، وفق مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة الأداء والإنفاق، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية؛ بما يعزز فاعلية القضاء الإداري، ويعظّم إسهامه في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، ويبارك في مسيرتها ومكتسباتها.