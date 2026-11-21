اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام آباد برنامجاً تدريبياً ضمن المبادرة الإستراتيجية الإعلامية «إعلاميو السلام»، ركّز على تأهيل الصحفيين والإعلاميين لتحليل الخطاب المتطرف وخطاب الكراهية في الإعلام الرقمي والتعامل معهما مهنياً.

وعلى مدى خمسة أيام، تناول البرنامج تطبيقات عملية في تحليل المحتوى الرقمي، والتحقق من الصور ومقاطع الفيديو، وتحديد مصادر التضليل، وأتاح التدريب للمشاركين توظيف هذه الأدوات في إعداد تقارير تستند إلى معلومات موثوقة، وفهم أساليب انتشار الخطاب المتطرف عبر المنصات الرقمية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود التحالف لبناء القدرات الإعلامية في الدول الأعضاء، وتعزيز دور الصحافة في مواجهة خطاب التطرف والكراهية، والحد من انتشار المحتوى المضلل.