بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للدكتور دينيس بيتشيروفيتش، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية عضواً في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للدكتور دينيس بيتشيروفيتش، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية عضواً في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي