بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أُجريت له.

وقال الملك سلمان: «بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أُجريت لسموكم، يسرنا أن نبعث لكم أجمل التهاني وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والسعادة، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أُجريت له.

وقال ولي العهد: «بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أُجريت لسموكم، يسعدني أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وألا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب».