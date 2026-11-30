عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد حسن آل عقران اليوم بمقر المجلس في الرياض، اجتماعًا مع وفد أعضاء المجموعة البرلمانية النظيرة في البرلمان البريطاني برئاسة رئيس المجموعة جون سلينغر.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.