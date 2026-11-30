صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، نفذنا رداً عسكرياً على محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المنطقة الغربية.

وأضاف اللواء المالكي، دمرنا 16 هدفاً عسكرياً بمحافظات صنعاء وصعدة وعمران، ومقراً لقيادات حوثية متورطة باستهدافات المدنيين والأعيان المدنية في محافظة صعدة.