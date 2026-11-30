أعلنت هيئة التراث تسجيل 7882 أصلاً تراثياً عمرانياً جديداً في السجل الوطني للتراث العمراني، ليرتفع إجمالي الأصول المسجلة إلى 67468 أصلاً، ضمن جهودها المستمرة لحصر الأصول التراثية وتوثيقها وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي الوطني، بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية العمرانية للمملكة.

وشملت الأصول المسجلة 13 منطقة، تصدّرتها الباحة بـ2858 أصلاً، تلتها عسير بـ1852 أصلاً، ثم الرياض بـ1659 أصلاً، ومكة المكرمة بـ806 أصول، والمدينة المنورة بـ474 أصلاً، والجوف بـ36 أصلاً، وتبوك بـ35 أصلاً، والشرقية بـ20 أصلاً، والحدود الشمالية بـ59 أصلاً، والقصيم بـ77 أصلاً، وحائل بـ4 أصول، فيما سجلت جازان ونجران أصلاً واحداً لكل منهما.وأكدت الهيئة أن أعمال التسجيل والتحديث تعكس اتساع نطاق العمل الميداني والتقني، وتستند إلى عمليات تدقيق ومراجعة مستمرة تنفذها فرق متخصصة للتحقق من البيانات، بما يعزّز كفاءة السجل الوطني ودقته وموثوقيته.

ودعت المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن مواقع ومباني التراث العمراني لتسجيلها وحمايتها، عبر خدمة التراث العمراني أو حساب الهيئة الرسمي على منصة «X» أو فروعها في مناطق المملكة، مؤكدة دور المجتمع شريكاً أساسياً في المحافظة على التراث الوطني وتنميته.