

شدّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي، على أن عدن «خط أحمر»، مؤكداً أن التحالف سيتخذ كل ما يلزم لحمايتها، وسيواصل الضغط العسكري على مليشيا الحوثي. وأكد المالكي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أمس (الأحد)، قدرة السعودية على الدفاع عن نفسها، مشدّداً على استمرار التحالف في دعم الحكومة اليمنية لتحقيق أهدافها، ومواصلة عملياته العسكرية لتدمير منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للمليشيا الحوثية.

رد عسكري

وبدأت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، أمس، عملية عسكرية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، عقب مطالبة المدنيين بإخلاء الميناء، ونشر خريطة توضيحية للموقع المطلوب إخلاؤه.

وأوضح التحالف أن العملية تأتي في إطار الرد العسكري على استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية، فيما أفادت مصادر في الحديدة بسماع دويّ انفجارات من جهة الميناء.

ويعد ميناء رأس عيسى، الواقع على ساحل البحر الأحمر، أحد الموانئ المخصصة لتحميل وشحن النفط الخام من محافظتَي مأرب والجوف، وتبلغ سعته التخزينية نحو 3 ملايين برميل من النفط، وبدأ تشغيله عام 1985م.

إحباط الاعتداءات الحوثية

اللواء تركي المالكي أعلن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، استخدمتها المليشيا الحوثية الإرهابية في اعتدائها على جازان، مؤكداً أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية لن تمر دون رد.

وأعلن التحالف نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الشرقية، وصاروخ باليستي آخر باتجاه الرياض، دون تسجيل إصابات بين المدنيين جرّاء سقوط شظايا اعتراض الصاروخين في المنطقة الشرقية.