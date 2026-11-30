يأتي عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي بحضور المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، اجتماعاً مع سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة، في مقر الوزارة بالرياض، لوضع المجتمع الدولي أمام مستجدات الاعتداءات السافرة لمليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت والمرافق الحيوية في السعودية، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعد أعمالاً إرهابية تهدّد بشكل متعمّد أمن المدنيين وسلامتهم وأرواحهم، والتأكيد للسفراء أن السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وستواصل دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية ومساعدتهم في التصدي لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية.

هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن جهود السعودية في وضع المجتمع الدولي أمام ممارسات المليشيا الحوثية، وما يتطلبه الوضع من ضرورة رد حازم على هذه المليشيات وبما يضمن القضاء على مصادر تمويلها، وإنهاء خطورتها من خلال استهداف المواقع التي تستخدمها في إطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، وبما يتناسب مع قواعد الاشتباك والأعراف الدولية.

ورغم إصرار المليشيا الحوثية وتعمدها استهداف الأعيان المدنية إلا أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ظل حريصاً على سلامة ومصالح المواطن اليمني في مختلف المحافظات، مع تركيز الضربات وبقوة على مصادر الأعمال الإرهابية، وهو ما تحقق وبامتياز خلال الأيام القليلة الماضية، التي شهدت ضربات موجعة للمليشيا الحوثية الإرهابية وفي جميع المحافظات.