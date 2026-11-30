حدد المركز الوطني للمناهج، الأيام التي تدرج ضمن الخطة الدراسية لمدارس التعليم العام للبنين والبنات وتتطلب احتفاء خاصاً بها.

وبين المركز، أن هذه الأيام هي: اليوم الوطني ويوم التأسيس ويوم السعودية الخضراء ويوم العلم ويوم الصحة العالمي واليوم العالمي للتعليم ويوم اللغة العربية العالمي ويوم التسامح العالمي واليوم العالمي للطفل واليوم العالمي لذوي الإعاقة ويوم المعلم العالمي واليوم الدولي للأسرة، مشيراً إلى أنه يتعين أن تخصص المدارس يوماً دراسياً كاملاً للاحتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى الحصص المعتمدة ضمن خطة النشاط الطلابي.

وأوضح المركز، أن الفترات اللاصفية تعد أحد المكونات الرئيسة لليوم الدراسي، وتشمل ممارسات تطبيقية متنوعة: كالاصطفاف الصباحي، والاستراحات، وأوقات الصلاة، وغيرها من السياقات اليومية الداعمة للتعلّم، وتُنفذ بما لا يقل عن ساعة يومياً ضمن إجمالي زمن اليوم الدراسي، دون الإخلال بزمن الحصص الدراسية المعتمد أو انتظامها، ويُحتسب الزمن المخصص لتنفيذ البرامج المعتمدة خلال الفترات اللاصفية ضمن النصاب الأسبوعي للمعلم، وذلك بجمع الزمن المنفذ فعلياً واحتسابه بما يعادل حصة دراسية واحدة. وتنفذ برامج الفترات اللاصفية وفق الخطة الموحدة المعتمدة من المركز الوطني للمناهج وتدرج المدرسة الفترات اللاصفية ضمن خطة زمنية معتمدة، وتتابع تنفيذها وفق الجدول المدرسي المعتمد على أن تلتزم المدرسة بجميع الضوابط التنظيمية والتنفيذية ذات الصلة بالفترات اللاصفية، وفقاً للخطة المعتمدة من المركز.