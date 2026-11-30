فوجئ عدد من المعلمين والمعلمات بتعطل تطبيق «حضوري» عن العمل، مع بدء العودة بعد إجازة الخريف لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، والتي امتدت 9 أيام.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة منذ ساعات الصباح الأولى للدخول إلى التطبيق وإثبات حضورهم الرسمي، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل مما أوقعهم في حرج كبير بعد استمرار عبارة «عذراً لا يمكن إتمام العملية... الرجاء المحاولة مرة أخرى»، في أجهزتهم المتنقلة. وأرجع مهتمون بأن العطل قد يكون بسبب عدم إجراء التحديثات على بعض الأجهزة المتنقلة، مشيرين إلى أن غالبية العاملين في مناطق ومحافظات المملكة لم يواجهوا هذه الإشكالية.