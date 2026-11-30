اختتمت هيئة المسرح والفنون الأدائية، أمس، المحطة الثالثة من حملة «نحييه ونحيّيه» في مدينة بريدة، بعد تقديم مجموعة من العروض المسرحية والفنون الأدائية والأنشطة الفنية، بمشاركة مختلف الفئات العمرية. وتنوعت اهتمامات الزوار بين متابعة المسرحيات والفنون الأدائية التقليدية، والمشاركة في الأنشطة التفاعلية التي أتاحت لهم ممارسة مهارات الأداء والتعرف على جوانب العمل المسرحي، فيما أسهمت العروض المتجولة في استثمار المساحات المفتوحة بالحديقة لتقديم الفنون، وتعزيز التواصل المباشر بين المؤدين والجمهور. وتواصل الهيئة، عبر الحملة، جهودها لنشر الثقافة المسرحية والأدائية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتعريف بتنوع الفنون الأدائية في المملكة، من خلال برنامج يستهدف ست مدن سعودية، ويستمر حتى 19 ديسمبر المقبل.