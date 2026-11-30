خرج المؤتمر الدولي التاسع عشر للطب النفسي، الذي نظمته الجمعية السعودية للطب النفسي في جدة على مدى ثلاثة أيام، بخمس توصيات ركزت على تعزيز التعافي وتطوير خدمات الرعاية النفسية، وذلك في ختام أعماله، تحت عنوان «الطب النفسي في عالم متغير».

وشملت التوصيات إدراج التعافي الوظيفي ضمن أهداف علاج الاكتئاب والفصام، من خلال قياس قدرة المريض على العودة إلى الدراسة أو العمل واستئناف حياته اليومية والاجتماعية، إلى جانب قياس تحسن الأعراض.كما ركزت على استمرار رعاية المصابين باضطرابات استخدام المواد بعد انتهاء البرامج العلاجية، من خلال التأهيل والمتابعة، ووضع خطط لرصد مؤشرات الانتكاس مبكراً، وتيسير العودة إلى الرعاية عند الحاجة، وإشراك الأسرة بموافقة المريض.وتضمنت دعم الكشف المبكر عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب طيف التوحد، وتيسير الإحالة إلى الخدمات المتخصصة، وضمان استمرار المتابعة عند الانتقال من خدمات الأطفال إلى خدمات البالغين.

وأكدت التوصيات، أهمية توسيع إتاحة العلاجات النفسية القائمة على الأدلة العلمية، وتدريب المختصين على تطبيقها بما يتناسب مع لغة المريض وثقافته، مع تقييم نتائجها في البيئة المحلية.كما دعت إلى إخضاع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية للتقييم العلمي والإشراف المهني، مع حماية خصوصية المرضى وإبقاء القرار السريري بيد المختص.وناقش المؤتمر، عبر المحاضرات والجلسات العلمية ولقاءات الخبراء، سبل تعزيز التعافي لدى المصابين بالاكتئاب والفصام، واستمرار المتابعة بعد علاج الإدمان، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، ودور الأسرة في العلاج، وفرص توظيف الذكاء الاصطناعي في الممارسة النفسية.