بلغ عدد المعتمرين 4,094,293 معتمرًا ومعتمرة خلال الربع الثاني من عام 2026، منهم 58.3% ذكوراً و41.7% إناثاً، فيما شكّل السعوديون 45.9% من إجمالي المعتمرين، وفق نتائج إحصاءات العمرة التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الاحد)، وسجل معتمرو الداخل 3,232,545 معتمراً ومعتمرة، منهم 1,881,103 سعوديين بنسبة 58.2%، مقابل 1,351,442 غير سعودي بنسبة 41.8%.

وبلغ عدد المعتمرين القادمين من الخارج 861,748 معتمراً ومعتمرة، شكّلت الإناث منهم 51.45%، مقابل 48.55% للذكور. واستحوذت المنافذ الجوية على 77.2% من حركة القدوم، مقابل 22.6% للمنافذ البرية و0.2% للمنافذ البحرية.

وسجل يونيو أعلى عدد لمعتمري الخارج بـ612,256 معتمراً ومعتمرة، بنسبة 71% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثاني.

وتصدرت الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة معتمري الخارج بنسبة 18.7%، فيما سجلت الفئة من 25 إلى 34 سنة النسبة الأعلى بين معتمري الداخل بـ25%.

وتضمنت النشرة بيانات أعداد المعتمرين وزوار المدينة المنورة من الداخل والخارج وخصائصهم الرئيسة، إلى جانب أعداد المصلين في الحرمين الشريفين، استناداً إلى المسوح الإحصائية والسجلات الإدارية.