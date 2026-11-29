رصدت وزارة العدل منشوراً لأحد المحامين المرخصين عبر حسابه الشخصي الموثق على منصة «X»، تضمّن معلومات مضللة بشأن إجراءات بيع عقار في مزاد علني.

وأوضحت وزارة العدل أن ما تضمنه المنشور يخالف قواعد السلوك المهني للمحامين، فضلاً عن عدم دقة المعلومات الواردة فيه، بما يشكل إخلالاً بواجب المحامي في تحري الدقة والموثوقية.

وقد جرى إيقاف مزاولة المحامي للمهنة، وإحالته إلى التحقيق، استناداً إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين.

كما دعت الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدةً أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الممارسات المخالفة، بما يحفظ حقوق المستفيدين.