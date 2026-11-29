كشفت دراسة علمية حديثة ارتفاع الحالات المقدرة لآلام الرقبة في السعودية إلى 1,019,360 حالة عام 2023، بزيادة نسبتها 183.7% مقارنة بعام 1990، فيما بلغت الحالات الجديدة 209,861 حالة خلال عام واحد، متجاوزاً معدل انتشار المرض المتوسط العالمي بنسبة 32.7%، لتحتل المملكة المرتبة الثانية خليجياً في معدل الانتشار المعياري عمرياً.



وأعد الدراسة 7 باحثين من جامعتي الأمير سطام بن عبدالعزيز وأم القرى، ومركز متخصص في التأهيل الطبي بالرياض، ونشرتها مجلة «الرعاية الصحية» الدولية المحكّمة، التابعة لدار النشر السويسرية «إم دي بي آي»، في 26 نوفمبر 2026، ضمن المجلد الـ14، العدد الـ23، تحت عنوان «آلام الرقبة في السعودية تتجاوز المعدل العالمي بنحو الثلث: تحليل ثانوي لدراسة العبء العالمي للأمراض لعام 2023 وسيناريوهات الطلب على العلاج الطبيعي حتى 2030».

ألم الرقبة مع توضيح الفقرات العنقية. (AI)



660 ألف حالة إضافية



وأظهرت الدراسة ارتفاع الحالات المقدرة من 359,357 حالة عام 1990 إلى 1,019,360 حالة عام 2023، بزيادة بلغت 660,003 حالات، فيما ارتفع العدد السنوي للحالات الجديدة من 77,631 إلى 209,861 حالة، بنسبة 170.3%.



كما ارتفعت سنوات الحياة المصحوبة بالعجز نتيجة آلام الرقبة من 35,778 إلى 101,046 سنة، بنسبة 182.4%، بما يعكس حجم العبء الصحي والوظيفي المرتبط بهذه الآلام.



السعودية الثانية خليجياً



وسجلت المملكة معدل انتشار معياريًا عمريًا بلغ 3,198.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقابل 2,410.4 حالة عالمياً، بفارق 787.8 حالة، فيما تصدرت سلطنة عمان دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 3,234.9 حالة لكل 100 ألف نسمة، تلتها السعودية، وسجلت الإمارات أدنى معدل خليجي بـ2,910.9 حالة، وسط تجاوز الدول الخليجية الست المتوسط العالمي.



الهواتف والعمل المكتبي



واستعرض الباحثون نتائج دراسات سعودية سابقة، رصدت انتشار آلام الرقبة بنسبة 64.6% بين مستخدمي الهواتف الذكية المشاركين في دراسة بجدة، و64% بين الموظفين المكتبيين بوزارة الصحة، و58.1% بين جراحي العظام، و46% بين طلبة التخصصات الصحية، و30.5% بين البالغين المشاركين في مسح إلكتروني.



وأبرزت الدراسة ارتباط آلام الرقبة بالاستخدام المطول للأجهزة الذكية والعمل المكتبي وانخفاض النشاط البدني، مع اختلاف خصائص العينات البحثية، ما يستدعي تعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية وتحسين بيئات العمل.



525 اختصاصياً بحلول 2030



وقدّر الباحثون الاحتياج إلى خدمات العلاج الطبيعي المرتبطة بآلام الرقبة بما يعادل 463 اختصاصياً بدوام كامل عام 2023، يرتفع إلى 525 اختصاصياً بحلول 2030، بنسبة زيادة تبلغ 13.4%.



واستندت الدراسة إلى بيانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي أظهرت وجود 5,720 اختصاصي علاج طبيعي مرخصاً في المملكة خلال يناير 2025، بينهم 2,970 اختصاصياً بنسبة 51.9%، و2,750 اختصاصية بنسبة 48.1%.

دراسة العبء العالمي



واعتمد الفريق البحثي على بيانات دراسة العبء العالمي للأمراض الصادرة عن معهد القياسات الصحية والتقييم، لتحليل مؤشرات الانتشار والإصابات الجديدة والعجز خلال الفترة من 1990 إلى 2023، وإجراء مقارنات خليجية وعالمية، وتطوير سيناريوهات للاحتياجات الصحية المستقبلية.



وأكد الباحثون أهمية إجراء مسوح صحية وطنية شاملة، وتطوير قواعد البيانات المتعلقة بآلام الرقبة، وقياس أنماط الاستفادة من خدمات العلاج الطبيعي، بما يدعم التخطيط للقوى العاملة الصحية، مع مراعاة أن النتائج تمثل تقديرات إحصائية ووبائية، وأن الاحتياجات المستقبلية تخضع لافتراضات النماذج البحثية.