في ظل الاعتماد المتزايد للمنازل والمنشآت التجارية على التيار الكهربائي بوصفه شرياناً أساسياً لاستمرارية الحياة، تبرز التحديات التي تفرضها ظروف الطقس كالأمطار والرياح القوية؛ وتكشف هذه الظروف أحياناً عن ضعف الشبكات الهوائية التي تبدو غير آمنة ومعرضة للأعطال وسقوط الأعمدة.

ومع المطالبات المستمرة بأن تكون التمديدات الكهربائية أرضية بوصفها الخيار الأحدث والأكثر أمناً وسلامة لحماية الأرواح والممتلكات، يبقى التساؤل قائماً حول حدود مسؤولية الشركة السعودية للكهرباء وحقوق المتضررين.

أحد التمديدات الكهربية. (عكاظ).

تعويضات أكبر

وبينما يكتفي البعض بالتعويضات التنظيمية الآلية، يؤكد مختصون في الشأن القانوني أن الطريق يظل مفتوحاً للمطالبة بتعويضات أكبر متى ما تجاوزت الخسائر حدود الانقطاع العابر لتطال الممتلكات والأجهزة أو تعطل المصالح التجارية.

المحامي عبدالكريم القاضي.

وأوضح المحامي عبدالكريم القاضي أن الضوابط القانونية لاستحقاق التعويض عن الأضرار الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي أو تذبذبه وسقوط الأبراج والأعمدة، يستوجب توفر أركان المسؤولية الأساسية.

وقوع الضرر

وقال القاضي لـ «عكاظ»:" إن التعويض يجب أن يتحقق فيه خطأ الشركة وإخلالها بالتزاماتها النظامية أو التعاقدية، ووقوع ضرر فعلي على المشترك كتلف الأجهزة أو تعطل النشاط التجاري، وثبوت أن الضرر ناتج عن ذلك الإخلال. فالعلاقة بين التعويض الفوري والمطالبات القضائية الإضافية، إن التعويض التنظيمي المقرر عن الانقطاع لا يسقط بالضرورة حق المشترك في المطالبة بتعويض إضافي عن الأضرار الفعلية التي لحقت به، متى أثبت أركان المسؤولية ومقدار الضرر، شريطة ألا يكون هناك ازدواج في التعويض عن الأضرار.