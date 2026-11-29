فوجىء عدد من المعلمين والمعلمات بتعطل تطبيق «حضوري» عن العمل مع بدء العودة بعد إجازة الخريف لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي والتي امتدت لـ 9 أيام.

محاولات متكررة

برنامج حضوري.

ورغم المحاولات المتكررة منذ ساعات الصباح الاولى للدخول إلى التطبيق واثبات حضورهم الرسمي إلا إن محاولاتهم بات بالفشل مما أوقعهم في حرج كبير بعد استمرار عبارة «عذراً لا يمكن اتمام العملية... الرجاء المحاولة مرة أخرى» في أجهزتهم المتنقلة.

وأرجع مهتمون بأن العطل قد يكون بسبب عدم إجراء التحديثات على بعض الأجهزة المتنقلة مشيرين إلى أن غالبية العاملين في مناطق ومحافظات المملكة لم يواجهوا هذه الإشكالية.