رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة على المنطقة، وتزامنًا مع تقرير الحالة الصادر من الجهات المختصة.

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة نواف بن ميّاح العنزي جاهزية مركز القيادة والتحكم إضافة للفرق الإسعافية وفرق الاستجابة السريعة والاستجابة النوعية والفرق الإسعافية الإضافية والتطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للحالة الجوية لتقديم الخدمات الإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتوخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والالتزام بأنظمة السلامة المرورية، مع ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه، حفاظًا على سلامتهم والحد من الحوادث والمخاطر المصاحبة للحالة المطرية، لافتًا الانتباه إلى أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق أسعفني أو نداء استغاثة من تطبيق (توكلنا) على مدى الـ24 ساعة.