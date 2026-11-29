استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه الدكتور ياسر بن علي عسيري، بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وهنأه بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جهته أعرب الدكتور العسيري عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني، مؤكداً عزمه على بذل أقصى الجهود لتطوير القطاع والارتقاء بخدماته في منطقة نجران.