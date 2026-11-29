ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا لمخالفته نظام البيئة بعد رصد رعيه 20 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضحت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، في إطار جهودها لحماية الغطاء النباتي والمحميات الطبيعية والحد من الممارسات التي تؤثر في البيئة والتنوع الأحيائي.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تصل إلى 500 ريال عن كل متن، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية المعمول بها داخل المحميات والمناطق الخاضعة للحماية.

كما حثت على الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.