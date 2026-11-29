أكد سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة أمير أجود عمر، أن القمة العالمية للأمن والتقنية ومعرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف» في الرياض، يشكلان منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ويفتحان آفاقاً واسعة لتطوير الشراكة السعودية السريلانكية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

وأوضح، في حديثه لـ«عكاظ»، عقب زيارته المعرض المصاحب للقمة، أن المملكة أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة، مشيداً بمبادراتها في استضافة المنصات الدولية التي تجمع الحكومات والخبراء والمؤسسات والشركات والطلاب، وتتيح تبادل الأفكار واستكشاف الحلول وبناء الشراكات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن التحديات المتزايدة في الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية وأمن البيانات، تستدعي تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، لافتاً إلى أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً واسعة لدعم الأمن الوطني وتحسين الخدمات العامة وحماية المنشآت الحيوية، إلى جانب تطبيقاتها في إدارة الكوارث والحدود والسلامة العامة والاستجابة للطوارئ.

وأضاف، أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة المراقبة الذكية والتقنيات التنبؤية تسهم في رصد المخاطر وتحسين اتخاذ القرار والاستعداد للتهديدات الناشئة، غير أن الاستفادة منها تتطلب أطراً تنظيمية مناسبة، وضمانات لحماية الخصوصية، وتدابير فعالة للأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

تحديات سيبرانية

وبيّن، أن أبرز التحديات السيبرانية التي تواجه الدول تتمثل في الهجمات الإلكترونية والتصيد وبرمجيات الفدية وتسريبات البيانات وسرقة الهوية، فضلاً عن استهداف البنية التحتية الحيوية والاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطور هذه التهديدات يتطلب تعزيز القدرات المؤسسية وتنمية الخبرات المتخصصة ورفع الوعي وتحسين الاستجابة للحوادث السيبرانية.

وأكد تطلع بلاده إلى توسيع التعاون مع المملكة في التدريب التقني وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات وبناء القدرات، والاستفادة من تجربتها واستثماراتها المتنامية في الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقنيات المتقدمة.

نافذة للابتكار

ولفت إلى أن معرض «سيف» أتاح له الاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول العملية في قطاعي الأمن والتقنية، ووفّر مساحة للتواصل بين المؤسسات والشركات والباحثين والمبتكرين ومزودي الحلول، وبحث فرص التعاون والشراكة، مشيراً إلى أن المعرض يمثل نافذة لسريلانكا للتعرف على تقنيات يمكن الاستفادة منها وتكييفها وفق أولوياتها الوطنية، خصوصاً في الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية وإدارة الكوارث وحماية المنشآت الحيوية.

وأبدى السفير أمير، إعجابه بمشاركة الطلاب من المملكة ومختلف الدول، وما قدموه من أفكار ومشاريع مبتكرة، مؤكداً أن إتاحة مثل هذه المنصات للشباب تعزز التفكير العلمي والإبداع ومهارات حل المشكلات، وتمنحهم فرصة للتفاعل مع المتخصصين واكتساب الثقة والخبرات اللازمة لتطوير أفكارهم.

وكشف عن مشاركة ثلاث مجموعات من الأطفال السريلانكيين بمشاريع ابتكارية، إلى جانب طالب سريلانكي قدم مشروعاً فردياً في «سيف»، معرباً عن سعادته بحصول المشاركين على ميداليات في المنافسات النهائية، تقديراً لأعمالهم. وأكد أن هذه المشاركة تعكس قدرات الطلاب السريلانكيين المقيمين في المملكة وإسهامهم في الابتكار وتطوير الحلول التقنية، كما تتيح اكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على توفير هذه المنصة التي تمنح الشباب فرصة عرض إبداعاتهم والتعلم من بعضهم وتحويل أفكارهم إلى حلول عملية.

شراكة واعدة

وحول فرص التعاون بين المبتكرين في البلدين، أوضح سفير سريلانكا، هناك إمكانات واسعة لتعزيز التواصل بين الطلاب والمدارس والجامعات والمؤسسات التقنية، من خلال برامج الابتكار المشتركة والمسابقات الطلابية ومبادرات الإرشاد والتبادل التعليمي والمشاريع التعاونية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين.

وأضاف، أن مجالات التعاون لا تقتصر على الابتكار الطلابي، بل تشمل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والتعليم التقني والتدريب المهني، عبر شراكات بين الجهات الحكومية والجامعات والشركات التقنية ومراكز البحوث والمؤسسات التعليمية.

وأكد، أن الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصاً الشباب، يمثل أساساً لاستدامة التعاون، وأن تبادل الخبرات وبرامج الإرشاد ودعم المبتكرين وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات التقنية، تسهم في بناء علاقات طويلة الأمد بين البلدين.

واختتم سفير سريلانكا حديثه، بالتأكيد على أن علاقات الصداقة الراسخة بين المملكة وسريلانكا، وما تتيحه رؤية السعودية 2030 وتطلعات بلاده للتحول الرقمي، توفر فرصاً لتوسيع الشراكة في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية، بما يدعم مستقبلاً أكثر أمناً وتقدماً تقنياً وازدهاراً للبلدين.