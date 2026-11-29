ضرب المواطن أحمد بن حنش الزهراني أسمى معاني الوفاء تجاه زميله في العمل نادر بن شاعي العتيبي بعد أن تبرع بجزء من كبده لابنه الصغير "نواف" الذي كان يصارع الآلام منذ ولادته بعد ثبوت إصابته بمرض وراثي نادر يحتاج معه إلى زراعة كبد وسط حالات من الترقب من قبل أسرته حيال وضعه الصحي مع مرور الزمن ومع تزايد المراجعات إلى المستشفيات ومعاناة أسرته، إلا أن والديه لم يفقدا الأمل في إنهاء معاناة صغيرهم الذي أضحى أسيراً للأسرة والأجهزة الطبية الدقيقة والتي أرهقت جسده الصغير.



أسرة الطفل مع الزهراني

جانب من تكريم الزهراني

ولم يتردد الزهراني في الذهاب إلى المستشفى بعد أن علم من زميله وضع ابنه الصحي وحاجته إلى متبرع بصورة عاجلة لإنقاذ حياته واستعادة حيوية طفولته وأجرى كافة الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة، وتمت الموافقة على تبرعه ولكن اللافت في الموضوع أن والد نواف لم يعلم بأن المتبرع زميله إلا قبل دخول زميله وابنه نواف إلى غرفة العمليات لإجراء العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والتي تكللت بالنجاح.وبين المتبرع أحمد الزهراني أن تبرعه كان نابعاً من قناعة شخصية بعد معرفته بمعاناة نواف ومعاناة أسرته طوال هذه السنوات مشيراً إلى عمق العلاقة الأخوية التي تربطه بزميله نادر العتيبي منذ التحاقهم بالعمل في إحدى القطاعات الحكومية لافتاً إلى أنه رزق بمولود قبل يوم واحد من إجراء العملية وأن سعادته بنجاح العملية لا تعادلها سعادة.وعبرت أسرة الطفل نواف عن عظيم شكرها وتقديرها لهذا الموقف الإنساني النبيل من قبل الزهراني تجاه ابنها مشيرة إلى أنه لا يستغرب من أبناء المملكة العربية السعودية مثل هذه الأفعال العظيمة في ظل هذا التطور الصحي الكبير الذي تعيشه المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وأقامت أسرة نواف حفلاً تكريمياً للزهراني تقديراً لمبادرته الإنسانية الجميلة حضره عدد كبير من الوجهاء والأعيان.