أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد)، نتائج إحصاءات العمرة للربع الثاني من عام 2026، التي أظهرت أن إجمالي عدد المعتمرين بلغ 4,094,293 معتمراً ومعتمرة، وبلغت نسبة الذكور 58.3%، فيما بلغت نسبة الإناث 41.7% من إجمالي المعتمرين، وشكّل المعتمرون السعوديون ما نسبته 45.9% من إجمالي المعتمرين خلال الربع الثاني من عام 2026.

وأفادت نتائج النشرة أن عدد معتمري الداخل بلغ 3,232,545 معتمراً ومعتمرة، منهم 1,881,103 معتمرين ومعتمرات سعوديين بنسبة 58.2%، في حين بلغ عدد المعتمرين غير السعوديين 1,351,442 معتمراً ومعتمرة بنسبة 41.8%.

وأوضحت النتائج أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج بلغ 861,748 معتمراً ومعتمرة، شكّلت الإناث ما نسبته 51.45%، مقابل 48.55% للذكور، وبلغت نسبة القادمين عبر المنافذ الجوية 77.2%، وعبر المنافذ البرية 22.6%، في حين بلغت نسبة القادمين عبر المنافذ البحرية 0.2%، وسجل شهر يونيو أعلى عدد لمعتمري الخارج بـ612,256 معتمراً ومعتمرة، بنسبة 71.0% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثاني من عام 2026.

وشكّلت الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة النسبة الأعلى من معتمري الخارج، بنسبة 18.7% في حين سجلت الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة النسبة الأعلى بين معتمري الداخل، بنسبة 25%.

يذكر أن نشرة إحصاءات العمرة للربع الثاني من عام 2026 تتضمن بيانات أعداد المعتمرين وزوار المدينة المنورة من الداخل والخارج وخصائصهم الرئيسة، إلى جانب أعداد المصلين في الحرمين الشريفين وتستند إلى مجموعة من المصادر الإحصائية، تشمل المسوح الإحصائية والسجلات الإدارية.