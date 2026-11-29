أحالت الجهات الأمنية مواطنًا إلى النيابة العامة بعد ضبطه أثناء نقل ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود في منطقة جازان.

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة على مواطن كان ينقل في مركبة يقودها ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، فيما أُحيل المخالفون إلى جهة الاختصاص، وأُحيل ناقلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو إيواءهم أو تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة لهم يُعرّض مرتكبه لعقوبات مشددة، تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير بالمخالف.

وشددت الوكالة على أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.