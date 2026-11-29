وسّعت الأحوال المدنية نطاق خدماتها الميدانية عبر الوحدات المتنقلة، معلنةً تقديم خدماتها للرجال والنساء في 25 موقعًا بمختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرتي «نأتي إليك» و«موجودين» الراميتين إلى تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات في الجهات الحكومية والخاصة والمحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وشهدت منطقة الباحة انطلاق عدد من الجولات الميدانية في مدارس ومرافق تعليمية بمحافظات المندق وقلوة والمخواة، فيما تواصلت الجولات في مناطق القصيم والرياض وعسير ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمدينة المنورة؛ وفق جدول زمني يستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين والمستفيدات.

وتقدم الوحدات المتنقلة حزمة من خدمات السجل المدني؛ تشمل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بالقرب من مقار سكنهم أو جهات عملهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

وتُعد الوحدات المتنقلة إحدى أبرز قنوات الخدمة الميدانية التي تعتمدها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، لما توفره من تسهيلات تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الحكومية في مختلف المناطق والمحافظات، خاصة المواقع البعيدة عن فروع ومكاتب الأحوال المدنية.