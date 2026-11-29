أطلق السجل العقاري مرحلة جديدة من أعمال التسجيل العيني الأول في منطقة مكة المكرمة، معلنًا بدء استقبال طلبات تسجيل 12,296 قطعة عقارية في محافظتي جدة والطائف، مع تحديد يوم 4 مارس 2027م موعدًا نهائيًا لاستكمال إجراءات التسجيل للعقارات الواقعة ضمن النطاقات المعلنة.

ويشمل التسجيل عددًا من الأحياء في محافظة الطائف؛ من بينها أجزاء من أحياء النسيم والهدا والشفاء، إضافة إلى قطع عقارية أخرى. كما يشمل نطاقًا واسعًا من الأحياء بمحافظة جدة؛ منها أجزاء من أحياء الربوة والرحاب والشرفية والأصالة وأبحر الشمالية وأبحر الجنوبية والنزهة والسلامة والجامعة والفلاح والحمراء وبني مالك والفيحاء وغليل والثعالبة وبترومين ومشرفة والعزيزية والمرجان، إلى جانب عدد من الأحياء والقطع العقارية الأخرى.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات المشمولة إلى التحقق من مواقع عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري، واستكمال إجراءات التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية أو تطبيق السجل العقاري، مؤكدًا أن التسجيل خلال الفترة المحددة يتيح الاستفادة من الخدمات العقارية وتنفيذ التصرفات المرتبطة بالعقار بسهولة، ويجنب الملاك العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.

وأوضح أن كل عقار يتم تسجيله سيُمنح (رقم عقار) وصك تسجيل ملكية جديدًا يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وما يرتبط به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية، بما يعزز توثيق الملكيات ورفع موثوقية البيانات العقارية.

وأكد السجل العقاري استمرار أعمال التسجيل في المناطق المستفيدة ضمن جهوده لبناء سجل عقاري شامل وموحد على مستوى المملكة، يدعم الشفافية والثقة في القطاع العقاري، ويُسهم في تطوير الخدمات العقارية بالاعتماد على البيانات الجيومكانية والتقنيات الرقمية الحديثة.