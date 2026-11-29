توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والقصيم، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية تتحول مساءً إلى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية تتحول ليلًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 8-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.