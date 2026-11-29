تشير تقارير، أصدرتها وكالة الأمم المتحدة المختصة بالسياحة، إلى أن المملكة العربية السعودية حققت أعلى معدل نمو في وصول السياح خلال الفترة من 2019 إلى نهاية العام 2025. ويأتي ذلك، بعدما أنفق الصندوق السيادي لاستثمار الثروة السيادية السعودية بسخاء على مشاريع ضخمة، من مدينة القدية إلى جزر البحر الأحمر، في نطاق حرصه على تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030، الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد، وتقليص اعتماد المملكة على مداخيل النفط وحدها. وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أكد أخيراً، أن السعودية تعمل على الوصول إلى 150 مليون زيارة سنوية للسياح بحلول العام 2030، مؤكداً أن المملكة تمكنت حتى العام 2024 من استقطاب 100 مليون سائح، قبل ستة أعوام من الموعد المحدد بـ2030. وقفز الإنفاق السياحي السعودي من 32 مليار دولار في 2019 إلى 81 مليار دولار في 2025. ويرتقب، أن يقفز إلى 147 مليار دولار بحلول العام 2030.