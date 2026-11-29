أعادت رسالتان نصيتان تلقتهما أسرة مواطن متوفى مرارة الفقد لأسرته بعد ستة أشهر وثلاثة عشر يوماً من رحيله، وتضمنت الرسالتان حجز موعدين طبيين باسم رداد الربيعي، في قسم التثقيف الصحي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في واقعة أعادت للأسرة تفاصيل المرض ومرارة الفقد. وحددت الرسالة الأولى موعداً في الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي الساعة الثامنة وثلاث وخمسين دقيقة صباحاً، فيما تضمنت الرسالة الثانية موعداً آخر في السادس والعشرين من الشهر ذاته عند السابعة واثنتين وعشرين دقيقة صباحاً، والرسالتان حددتا عيادات التثقيف الصحي. موعدان يفصل بينهما ثلاثة أيام، وصلا بعد رحيل الأب ليضعا أسرة الربيعي أمام مشهد مؤلم تختلط فيه دهشة الرسائل بوجع الغياب لتثار معهما تساؤلات حول آلية تحديث بيانات المرضى ومراجعة المواعيد قبل إرسالها. وأوضح ابن الفقيد عبدالعزيز الربيعي، أن تجمع الطائف الصحي اعترف بالخطأ ووعد بالتحقيق إلا أن الاعتذار لم يكن كافياً له ولم يخفف من أثر الرسائل التي أعادت إليه وجع فقد والده ولم يجب عن سبب استمرار إرسال المواعيد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الوفاة. وتعكس الواقعة بحسب الربيعي، الحاجة إلى مراجعة إجراءات تحديث بيانات المرضى وإلغاء المواعيد المرتبطة بالمتوفين إلى جانب تدريب الموظفين على التعامل الإنساني مع ذويهم خصوصاً في المواقف التي قد تعيد فتح جراح الفقد. ويبقى السؤال قائماً كيف استمر إرسال مواعيد باسم متوفى طوال هذه المدة في الوقت الذي أغلقت جميع ملفاته في الجهات ذات العلاقة، ولماذا لم يكن الاعتذار مصحوباً بإجراء واضح يمنع تكرار الواقعة ويحفظ مشاعر ذوي المتوفين.

حق اللجوء

إلى الجهات القضائية

المحامي والمستشار القانوني مشاري عبدالرحمن الثبيتي، قال لـ «عكاظ»: إن تلقي أسرة المتوفى رسائل من المستشفى تتضمن تذكيراً بمواعيد طبية بعد مضي نصف عام على وفاته يثير تساؤلاً حول إجراءات المستشفى في تحديث السجلات الطبية للمرضى، ففي حالة الوفاة تقتضي الإجراءات اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لتحديث حالة المتوفي في السجلات والأنظمة الإلكترونية للمنشأة الصحية، بما يترتب عليه إيقاف المواعيد الطبية والإشعارات المرتبطة بها منعاً لاستمرار إرسالها إلى عائلته وذويه بعد وفاته. ويضيف المحامي الثبيتي، أن المسألة لا تقف عند كون الرسائل تتم بشكل آلي أو كونها ناتجة عن خلل تقني؛ إذ يتعين على المنشأة الصحية التحقق من سبب الخلل ومدى وجود قصور في إجراءات تحديث بيانات المرضى ومراجعتها وهي الجهة المسؤولة عن ذلك. ومن الناحية النظامية؛ أوجبت المادة (14) من نظام حماية البيانات الشخصية على قيام جهة التحكم باتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقة البيانات واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله. ومن الناحية الإجرائية، أتاحت وزارة الصحة خدمة إلكترونية لتسجيل بلاغات الوفيات بصورة فورية في المستشفيات، ما يثير التساؤل حول مدى انعكاس تلك الخدمة على تحديث الملف الطبي للمريض والأنظمة الداخلية للمواعيد الطبية للمرضى، بما يضمن إيقاف جدولتها والإشعارات المرتبطة بها.

هل يحق التعويض؟

يؤكد المحامي الثبيتي، أن لأسرة المتوفى حق اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء استمرار إرسال رسائل المواعيد الطبية بعد الوفاة متى ما ثبت وجود خطأ أو تقصير من المنشأة الصحية، وتحقق الضرر والعلاقة السببية بينهما، استناداً إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار الواردة في نظام المعاملات المدنية؛ على أن مجرد إرسال الرسائل لا يكفي لقيام الحق في المطالبة بالتعويض، بل يتعين إثبات الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الموجب له.