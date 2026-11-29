يعود إلى مقاعد الدراسة، اليوم (الأحد)، أكثر من مليوني طالب وطالبة في مدارس منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي بعد تمتعهم بإجازة الخريف لهذا العام التي امتدت 9 أيام. فيما يعود أكثر من أربعة ملايين من الطلاب والطالبات في كافة مناطق ومحافظات المملكة (الإثنين) بعد تمتعهم بثاني إجازة إضافية غير مدرجة في التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم. وتبقت إجازتان إضافيتان لكافة الإدارات عدا الأربع المستثناة، حيث ستكون الإجازة الثالثة (الخميس) 7 يناير و(الأحد) 11 أبريل للعام الميلادي القادم 2027.