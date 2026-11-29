ضبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، 1,032 حالة للممنوعات في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الجمركية وحماية المجتمع، وشملت المضبوطات 27 صنفاً من المواد المخدرة، و268 من المواد المحظورة، و751 من التبغ ومشتقاته، إضافة إلى 13 صنفاً من المبالغ المالية.

وأكدت الهيئة، استمرار جهودها لإحكام الرقابة على واردات وصادرات المملكة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز أمن المجتمع ويحميه من الممنوعات بمختلف أنواعها.

ودعت «زاتكا» الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، عبر قنوات البلاغات الأمنية المخصصة، مؤكدة استقبال البلاغات المتعلقة بجرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ عند صحة المعلومات المقدمة.