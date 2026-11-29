بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهنئة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الدكتور خوسية راموس هورتا، ورئيس جمهورية ألبانيا بايرام بيغاي، بمناسبة ذكرى استقلال بلدانهم.

وأعرب الملك سلمان، في برقياته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرؤساء الثلاثة، ولحكومات وشعوب بلدانهم اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط المملكة وموريتانيا، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.