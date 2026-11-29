لا مناص من القول، إن العالم كله يشهد اضطراباً، وانعدام أمن، وضوائق لا تحصى ولا تعد. ومن ظواهر اضطرابه ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب كبيرة وصغيرة، بيد فاعل أوحد هو إيران، التي تعجز عن مواجهة الولايات المتحدة التي تمنعها من تصدير قطرة من نفطها. وتستخدم وكلاءها لشن حروب بالنيابة عنها. كما هي حالها مع مليشيا الحوثي في اليمن، التي استمدت منها كل الخصال الذميمة، كمهاجمة المدنيين الأبرياء، واستهداف الأعيان المدنية، ومنشآت البنية النفطية والاقتصادية. وتعلن عبر المتحدث باسمها تحمل مسؤولية تلك الهجمات الخسيسة الغادرة، كأن ذلك سيلغي مسؤولية إيران عن تزويدها بأجزاء الصواريخ والمُسيّرات، وبالمدربين والمصنِّعين، وبخبراء تكنولوجيا الاستهداف.

والحقيقة تقول، إن الحوثي لا يكتفي بدور «ذيل» إيران فحسب؛ بل أضحى «أبرهة» الجديد الذي لا يبالي بأن يستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة، بكل ما للمدينتين من قدسية ومركزية لدى أكثر من ملياريْ مسلم حول العالم. وليس أبرهة الجديد يخترع من بنات أفكاره ضرب مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فهو مشروع إيراني قديم تصدرته إيران منذ قيام ثورتها، وبلغت فيه مبلغ التظاهر في أقدس مؤتمر للشعائر الإسلامية، وهو الحج. ومنعت فيه مسلمي بلادها من الوفود للحج سنين عدداً. وفي ذلك قيل من شابه أباه فما ظلم!

إن المنطقة تتجه نحو حلول حاسمة وحتمية لاستئصال السرطان الخبيث من جذوره، بالقضاء على ذيل إيران في اليمن كونه يتحمل مسؤولية خياراته الكارثية.