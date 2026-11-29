أدانت دول خليجية وعربية ومنظمات الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة، وآخرها استهداف مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان، الذي أسفر عن وفاة أحد العاملين وإصابة عدد من الأشخاص، وعدّت ذلك سلوكاً عدوانياً مشيناً وانتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.

وأكدت، في بيانات لها، أن استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية يمثل عملاً تخريبياً خطيراً ينافي الأعراف والقوانين الدولية، ويهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وشددت على تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، معربة عن تعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.