استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في العاصمة إسلام آباد، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والمشاركين في الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي.

ونقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب باكستان بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل شهباز شريف تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الحلف، ومواصلة العمل على مخرجات اجتماعاته، والإشادة بدوره المحوري والريادي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وقدم الأمير خالد بن سلمان، شكره لرئيس الوزراء الباكستاني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

والتقى وزير الدفاع قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وبحث معه سبل تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية للبلدين لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، مع الإشادة بالدور المحوري لحلف مكة في دعم الأمن والاستقرار.

كما التقى وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر، وجرى خلال اللقاء الإشادة بمخرجات الاجتماع، والتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون العسكري والدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الأمن والاستقرار.