غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية المخالفين لنظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة بما لا يقل عن 100 ألف ريال ولا يزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بالعقوبتين معاً، لكل من يضع بيانات غير صحيحة على دارة متكاملة أو تصميم تخطيطي توهم بحصوله على شهادة تسجيل أو ترخيص باستغلاله، أو يقدم مستندات مزورة أو معلومات غير صحيحة للهيئة بغرض الحصول على شهادة التصميم.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

عناصر مألوفة

وكفل النظام حماية الترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر والوصلات التي تكوّن الدارة المتكاملة؛ بهدف حماية الابتكار التقني، ودعم ازدهار الصناعة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد والصناعات الوطنية المرتبطة بالإلكترونيات وأشباه الموصلات.



ووفق الهيئة السعودية للملكية الفكرية اشترطت لتسجيل التصميم أن يكون أصيلاً، وألا يكون مألوفاً ويجوز تسجيل تصميم مكوّن من عناصر مألوفة إذا كان ترتيبها مجتمعة أصيلاً.



وبينت الهيئة أنه يُقبل التصميم الذي لم يسبق استغلاله تجارياً، كما يجوز تسجيله إذا لم تتجاوز مدة استغلاله التجاري في أي مكان في العالم سنتين قبل تقديم الطلب؛ ولا تمتد الحماية إلى الأفكار والإجراءات والعمليات والمفاهيم والمبادئ والأنظمة.

حظر تسجيل التصميمات المخالفة



ووفق النظام لا تشمل الحماية المعلومات أو البرامج الحاسوبية الموجودة داخل الدارات المتكاملة؛ كما يُحظر تسجيل التصميمات المخالفة للنظام العام، وتقتصر الحماية على التكوين التخطيطي ذاته والطريقة التي تنتظم بها العناصر والوصلات داخل الدارة. وشددت الهيئة أن ملكية شهادة التصميم تعود إلى صاحب العمل إذا نتج التصميم عن تنفيذ العامل مهماته أو استُخدمت في ابتكاره إمكانات العمل ووسائله وبياناته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ ويحتفظ العامل بحق الحصول على مكافأة خاصة.



وأشارت إلى أن التصميمات المتعلقة بالأمن الوطني تخضع للسرية، ولا يجوز إيداع طلبها خارج المملكة قبل الحصول على موافقة الهيئة؛ كما أكدت أن حماية التصميم تستمر 10 سنوات، تبدأ من تاريخ إيداع الطلب أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم داخل المملكة أو خارجها، أيهما أسبق؛ ويستحق على الطلب والشهادة مقابل مالي سنوي وفق المدد والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويسقط الطلب أو الشهادة عند عدم سداد المقابل المالي، ويجوز لصاحب الحق طلب إعادة السريان إذا أثبت أن عدم السداد نتج عن ظروف خارجة عن إرادته، بعد دفع المقابل المقرر لذلك.



ويُعد استنساخ التصميم كاملاً أو استنساخ أي جزء أصيل منه واستيراده أو بيعه أو توزيعه لأغراض تجارية تعدياً؛ كما يشمل التعدي تداول دارة متكاملة أو سلعة تتضمن تصميماً منسوخاً بصورة غير مشروعة.

ويجوز لمن اكتسب دارة أو سلعة تتضمن تصميماً منسوخاً دون علمه بالمخالفة الاستمرار في التصرف بالمخزون الذي حصل عليه قبل علمه؛ شريطة دفع تعويض معقول لمالك الشهادة عن الكميات التي يتصرف فيها بعد معرفته. وكشفت الهيئة أنه يجوز لمالك شهادة التصميم التخطيطي للدارة منح الغير ترخيصاً تعاقدياً باستغلال التصميم، كلياً أو جزئياً، على أن يسجل لدى الهيئة ونشره حتى يسري في مواجهة الغير؛ ولا يترتب على الترخيص انتقال ملكية التصميم ما لم ينص الاتفاق على ذلك صراحة.



الترخيص الإجباري وحماية التصاميم



كما يجوز منح ترخيص إجباري بعد 3 سنوات من منح الشهادة إذا لم يستغل التصميم بصورة كافية، وبعد محاولة طالب الترخيص الحصول على موافقة المالك بشروط تجارية معقولة؛ ويُشترط تعويض المالك تعويضاً عادلاً وفق الأهمية الاقتصادية للترخيص، فيما يحق لصاحب الشهادة رفع دعوى لوقف التعدي، وضبط التصميمات والدارات والسلع والمعدات المخالفة وإتلافها، وطلب التعويض؛ كما يجوز للمحكمة إصدار أوامر تحفظية عاجلة لمنع دخول المنتجات المخالفة إلى الأسواق أو المحافظة على الأدلة.