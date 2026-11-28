أكد المركز الوطني للمناهج أن مادة اللغة الصينية تُصنَّف ضمن المواد ذات التقويم الختامي وفق النموذج 3 من دليل توزيع درجات المواد الدراسية المعتمد من وزارة التعليم، بواقع 40 درجة للمهام الأدائية والمشاركة والتفاعل، و20 درجة للتقويمات الشفهية والتحريرية، و40 درجة لاختبار نهاية الفترة الدراسية.

وبين المركز في دليل التوجيهات الداعمة لتدريس اللغة الصينية للعام الدراسي الحالي أنه يُراعى أن يقتصر تقويم الطلاب في كل فصل دراسي على المحتوى الذي أُنجز تدريسه فعلياً، وفق الفصل الدراسي الأول ويُنفذ التقويم التكويني بصورة مستمرة عقب كل وحدة دراسية أو مجموعة من الدروس؛ لمتابعة تقدم الطلاب، والتحقق من اكتساب المعارف والمهارات المستهدفة، وتحديد الفجوات التعليمية ومعالجتها.

التقويم التكويني

وفي الفصل الدراسي الثاني يستمر تطبيق التقويم التكويني عقب كل وحدة دراسية أو مجموعة من الدروس، وتُنفذ التقويمات والاختبارات وفق دليل توزيع درجات المواد الدراسية المعتمد من وزارة التعليم، على المحتوى الذي سيتم تدريسه خلال الفصل الدراسي الثاني وتُطبق الاختبارات التحريرية والختامية على المحتوى الذي أُنجز تدريسه خلال الفصل، مع رصد درجات المادة في نظام نور وفق الإجراءات المعتمدة.

خطة معتمدة

وأوضح المركز أنه يُستند في تدريس مادة اللغة الصينية إلى الخطة الدراسية المعتمدة من المركز الوطني للمناهج والمنشورة في دليل الخطط الدراسية، مع الالتزام بخطة توزيع الدروس، والاستفادة من المرونة المتاحة في توزيع الحصص خلال العام الدراسي؛ بما يضمن استكمال الحصص السنوية المعتمدة وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وتُربط المدارس بالخطة الدراسية المعتمدة للمدارس المطبقة للغة الصينية في نظام نور.