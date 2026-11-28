دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر توقعات المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الأحد حتى يوم الخميس المقبل.

وستتأثر منطقة مكة المكرمة، وفقًا للأرصاد بأمطار من متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل ورابغ وجدة وخليص وبحرة، وخفيفة إلى متوسطة تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والقنفذة والليث، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل ﻋﻔﻴﻒ واﻟﺪوادﻣﻲ وﺷﻘﺮاء وﺛﺎدق واﻟﻐﺎط واﻟﺰﻟﻔﻲ واﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ورﻣﺎح، وخفيفة إلى متوسطة تشمل اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ وﻣﺮات واﻟﺪرﻋﻴﺔ وﺿﺮﻣﺎ واﻟﻤﺰاﺣﻤﻴﺔ واﻟﺪﻟﻢ واﻟﺨﺮج.

كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والمدينة المنورة وحائل والقصيم ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.