أكد خبير قانون العمل المستشار الدكتور خالد خياط أن الإجازات المقررة للعامل بسبب الظروف الاجتماعية تمثل أحد مظاهر الحماية القانونية التي كفلها نظام العمل السعودي، مشيراً إلى أنها تراعي الظروف الإنسانية والأسرية للعامل، سواء كان سعودياً أو غير سعودي، وتحقق التوازن بين استقرار العلاقة التعاقدية ومتطلبات الحياة الاجتماعية.

خياط

وأوضح خياط أن المادة (113) من نظام العمل منحت العامل إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام عند الزواج، و3 أيام عند ولادة مولود له، على أن يحصل عليها خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، و5 أيام عند وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع، وتشمل الأصول الوالدين والأجداد والجدات، والفروع الأبناء والأحفاد.



وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على نظام العمل أضافت إجازة لمدة 3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، بما يعكس اهتمام المشرع بالظروف الاجتماعية للعامل، موضحاً أن إجازة الوفاة تحتسب من تاريخ وقوعها، مع أحقية صاحب العمل في طلب الوثائق المؤيدة لسبب الإجازة.



وبيّن أن المادة (160) أقرت حماية خاصة للمرأة العاملة عند وفاة زوجها، إذ تستحق المرأة المسلمة إجازة عدة بأجر كامل لمدة 4 أشهر و10 أيام، ولها تمديدها دون أجر إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها، دون استحقاق ما تبقى من إجازة العدة بعد الوضع، فيما تستحق المرأة غير المسلمة إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوماً.



وشدد خياط على أن هذه الإجازات حقوق نظامية ملزمة، لا تخضع للسلطة التقديرية لصاحب العمل، ولا يجوز الانتقاص منها أو احتسابها من رصيد الإجازة السنوية أو خصم أجرها عند تحقق شروط استحقاقها، مؤكداً أن الأجر الكامل يشمل عناصر الأجر الفعلي والبدلات الداخلة في تكوينه وفق الأحكام النظامية.



وفي ما يتعلق بوفاة العم أو الخال أو الأقارب بالمصاهرة غير المشمولين بالنص، أوضح أن الإجازة الإلزامية تقتصر على حالات القرابة المحددة نظاماً، دون الإخلال بحق العامل في الاستفادة من رصيد إجازته السنوية، أو طلب إجازة دون أجر بموافقة صاحب العمل وفق المادة (116)، أو الاستفادة من أي مزايا أفضل ينص عليها عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.



واختتم خياط بالتأكيد على أن الإجازات الاجتماعية تجسد البعد الإنساني في التشريعات العمالية، وأن منحها وصرف أجورها المستحقة ليس تفضلاً أو منحة من صاحب العمل، وإنما واجب نظامي يعزز الاستقرار الوظيفي ويرسخ المسؤولية الاجتماعية للمنشآت.