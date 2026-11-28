بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بايرام بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بايرام بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.