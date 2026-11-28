منحت وزارة البلديات مهلة 12 شهراً للمسالخ الأهلية لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القواعد الحديثة التي اعتمدتها أخيراً، وذلك لرفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري والحد من الذبح العشوائي.

وعرفت القواعد المسلخ بأنه منشأة تجارية موافق عليها ومعتمدة من الجهة المشرفة تستخدم لذبح الحيوانات وإنتاج اللحوم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإعدادها للاستهلاك الآدمي، وألزمته بالحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وتوفير سهولة الوصول إلى الموقع ليتصل بطريق مواصلات سهل ومعبد يؤدي إلى المدينة أو القرية، وعمل دراسة بيئية لتكون معاكسة للرياح السائدة بالمنطقة، وألا يتعارض الموقع مع الاستخدامات المحيطة وتأثيرها السلبي من ناحية البيئة العامة وحركة المرور المحيطة.

وألزمت القواعد المسلخ بتوفير 4 مواقف لكل 100 م² من مساحة بناء المسلخ.

وفحص اللحوم، وفي المقابل سمحت القواعد للمطابخ بالتصريح للذبح في موسم الحج.

وللمحافظة على النظافة العامة أوصت وزارة البلديات المسالخ الأهلية بالحفاظ على نظافة مكونات المسلخ مثل الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة، والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة، والتأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المسلخ.